وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: خیرخواهی و دیگرخواهی شورا‌های صنفی علاوه بر اجر معنوی، باعث رشد فرهنگی در کشور می‌شود و می‌تواند به الگو و اسوه‌ای برای جامعه تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین سیمایی، در نشست با دبیران شورا‌های صنفی رفاهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با اشاره به جایگاه دانشگاه‌ها در دنیای امروز گفت: دانشگاه‌ها دیگر تنها مراکز آموزشی نیستند؛ آنها می‌توانند ایده‌ها را به محصول و ثروت تبدیل کنند. این رشد و تحول را می‌توانید در پارک‌های علم و فناوری مشاهده کنید.

وزیر علوم از اجرایی شدن سامانه ارتباط مستقیم با وزیر خبر داد و گفت: به زودی سامانه‌ای جهت ارتباط مستقیم دانشگاهیان راه‌اندازی خواهد شد که دانشجویان، اساتید و کارکنان مشکلات خودشان را مطرح کرده و در سریع‌ترین زمان آگاه خواهیم شد.

سیمایی با تاکید بر حل مشکلات موردی دانشگاه‌ها از رشد ۱۰۰ درصدی نرخ کار دانشجویی نیز خبر داد و افزود: برای بهبود محیط زندگی دانشگاهی و تحول در دانشگاه، نیازمند همراهی، کمک و ارائه راهکار از طرف شورا‌های صنفی-رفاهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور هستیم.