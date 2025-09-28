تکریم ۴۵ پیشکسوت و فعال حوزه دفاع مقدس و مقاومت
۴۵ پیشکسوت و فعال حوزه دفاع مقدس و مقاومت در خراسان جنوبی تکریم و تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی،
استاندار در ششمین آیین استانی تجلیل و تکریم پیشکسوتان و فعالین دفاع مقدس و مقاومت گفت: ترویج فرهنگ و ایثار در جامعه راه مقابله با توطئههای دشمنان است.
هاشمی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس یادآور جانفشانی رزمندگان دفاع مقدس است افزود: در دوران دفاع مقدس با کمترین تجهیزات نظامی از ایران اسلامی دفاع کردند و رمز موفقیت توکل و توسل ما به خداوند و ائمه اطهار بود و امروز به برکت شهدا هشتمین کشور موفق دنیا در تولید تسلیحات نظامی و قطب پزشکی در خاورمیانه هستیم.
استاندار با اشاره به اینکه فرهنگ ایثار و شهادت باید به نسل جوان و نوجوان منتقل شود افزود: رمز موفقیت در مقابل توطئههای دشمن برجسته کردن فرهنگ ایثار و شهادت است.
هاشمی همچنین به برنامه ایران جان اشاره کرد و گفت: در برنامه ایران جان علاوه بر معرفی ظرفیتهای خراسان جنوبی با تلاش مدیر کل صدا وسیمای استان و کارکنانشان برنامههای فرهنگی ایثار و شهادت و دفاع مقدس نیز به معنای واقعی معرفی شود.
سرهنگ فلاحی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیز در این همایش با اشاره به اینکه پیشکسوتان گنجینههای دفاع مقدس هستند افزود: با ارسال و ثبت آثار پیشکسوتان در ترویج فرهنگ ایثار جهاد و مقاومت گام برمیداریم.