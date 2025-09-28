به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

برنتفورد ۳ - ۱ منچستریونایتد (گل یونایتد: بنیامین ششکو در دقیقه ۲۶)

کریستال پالاس ۲ - ۱ لیورپول (گل لیورپول: فدریکو کیه زا در دقیقه ۸۷)

چلسی ۱ - ۳ برایتون (گل چلسی: انزو فرناندس در دقیقه ۲۴)

لیدزیونایتد ۲ - ۲ بورنموث

منچسترسیتی ۵ - ۱ برنلی (گل‌های سیتی: ماکسیم استیو - گل به خودی مدافع برنلی - در دقایق ۱۲ و ۶۵، ماتیوس نونس ۶۱، ارلینگ هالند ۹۰ و ۳ + ۹۰)

ناتینگام فارست ۰ - ۱ ساندرلند

تاتنهام ۱ - ۱ وولورهمپتون (گل تاتنهام: ژاوی سیمونز در دقیقه ۳۲)

برنامه - یکشنبه ۶ مهر:

آستون ویلا - فولام

نیوکاسل یونایتد - آرسنال

اورتون - وستهام یونایتد

در جدول تیم لیورپول با ۱۵ امتیاز در صدر ماند و تیم‌های کریستال پالاس با ۱۲، تاتنهام، ساندرلند و بورنموث با ۱۱ امتیاز دوم تا چهارم هستند.