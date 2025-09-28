دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تجلیل از مقام شهید سیدحسن نصرالله، وی را نماد برجسته مقاومت، وحدت جهان اسلام و مبارزه با استکبار جهانی خواند.

شهید سیدحسن نصرالله نماد مقاومت، وحدت و مبارزه با استکبار جهانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: شخصیت کم نظیر سیدحسن نصرالله فراتر از مرز‌های مذهبی و جغرافیایی، به چهره‌ای الهام بخش برای همۀ مسلمانان و آزادی خواهان جهان تبدیل شده بود.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری گفت: این شهید با عمل خود ثابت کرد که دشمن مشترک، همۀ مذاهب اسلامی را نشانه رفته است.

وی با اشاره به نقش بی بدیل سیدحسن نصرالله در تقریب بین مذاهب اسلامی، افزود: ایشان همواره بر وحدت امت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی تأکید داشتند و عمق راهبرد مقاومت را درک کرده بودند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: شهید نصرالله نه تنها فرماندهی نظامی، بلکه متفکری وحدت گرا بود که دشمن را از وحدت مسلمانان هراسان کرده بود.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری افزود: مجاهدت‌های این شهید بزرگ، مکمل راه پرفروغ امام خمینی (ره) و ادامه دهنده مسیر شهدای بزرگی مانند سیدعباس موسوی بود.

وی تصریح کرد: امروز پرچم مقاومتی که سیدحسن نصرالله برافراشت، در دستان قدرتمند ملت‌های منطقه و نیرو‌های مقاومت، جوانان حزب الله لبنان و دیگر مجاهدان، با قدرت بیشتری در حال اهتزاز است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه شهادت سیدحسن نصرالله پایان راه نیست، اضافه کرد: این شهادت، موتور محرکه جدیدی برای مقاومت ایجاد خواهد کرد و خون پاک ایشان نهال وحدت و بیداری اسلامی را بیش از پیش آبیاری می‌کند و راه وی تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی و شکست طرح‌های استکباری ادامه خواهد داشت.