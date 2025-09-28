به هرکدام از عشایر، یک کدپستی برای قشلاق و ییلاق اختصاص داده خواهد شد تا در صورت داشتن محصولات پستی، از این خدمات بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل امور عشایری خراسان رضوی ، در آیین راه‌اندازی پست عشایری استان که امروز در شهرستان چناران برگزار شد گفت: در خراسان رضوی ۶۸۳ سامانه محلی و عشایری داریم که اطلاعات آنها را به شرکت پست اعلام کرده‌ایم.

محمدحسین جعفری افزود: هشت هزار و ۲۰۰ خانوار عشایری در سطح استان هستند. اگرچه تعداد جمعیت عشایر کمتر از ۱.۷ درصد از جمعیت روستایی استان را تشکیل می‌دهد، اما جامعه عشایری که سومین جامعه استان محسوب می‌شود، ۱۲.۵ درصد دام سبک، ۶۰ درصد شتر و ۲۴ درصد مراتع استان را در اختیار دارد.

مدیرکل اداره پست خراسان رضوی نیز گفت: دولت‌ها و مردم بیش از گذشته به نقش مؤثر شبکه‌های پستی در توسعه دولت‌های الکترونیک و عدالت اقتصادی و فرهنگی پی برده‌اند. در ایران نیز این روند طی سال‌های اخیر به وضوح مشهود است و پست به عنوان عاملی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی، جایگاه ویژه‌ای یافته است و در زمینه‌های مختلف، از پست به نحو مطلوبی استفاده شده است.

حسین شریفی با تأکید بر نقش پست در جامعه عشایری، تصریح کرد: تفاهم‌نامه همکاری و قراردادی که با جامعه عشایری و سازمان امور عشایری کشور منعقد خواهد شد، به پست این امکان را می‌دهد تا به عنوان پلی میان جامعه عشایری و شهرنشینان، از جنس دولت و عموم مردم، عمل کند. این نقش به ویژه در راستای توسعه عدالت ارتباطی بسیار سازنده خواهد بود.

وی افزود: پست می‌تواند به طور مؤثر در فروش تولیدات و خدمات جامعه عشایری در سطح استان نقش‌آفرینی کند. به صورت واقعی برای مناطق قشلاقی و ییلاقی عشایر، کد‌های پستی ایجاد شده که با مختصات جغرافیایی منطبق است و در بانک اطلاعاتی ذی‌نفع تعریف می‌شود و تمام خدماتی که از این بانک اطلاعاتی به عموم مردم ارائه می‌شود، به عشایر نیز اختصاص خواهد داشت و به این ترتیب، خدمات مورد نیاز آنها نیز در این بانک اطلاعاتی تعریف خواهد شد.