به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این جشنواره سه روزه ۵۲ غرفه با هدف معرفی نان محلی حنا برپا شد.

معاون اجتماعی استاندازی اصفهان در آیین برگزاری این جشنواره گفت: برگزاری جشنواره‌ها فرصت بزرگی است تا توانمندی‌های هر منطقه به کل کشور معرفی شود.

اکبر صالحی افزود: در این جشنواره توانمندی‌های بانوان شهر حنا که پخت نان خانگی با کیفیت بالایی است معرفی و نشان داده شد.

شهردار حنا نیزگفت: با توجه به اینکه شهر حنا منطقه ایی کشاورزی است و گندم با کیفیتی در این منطقه بدست می‌آید نان حنا از نظر سبد غذایی نانی کامل و سالم است.

ابوالفتح بهرامیان هدف از برگزاری جشنواره را افزایش کمی و کیفی توانمندی بانوان در شهر حنا و ایجاد کارگاه‌های پخت نان به صورت بسته بندی و ارسال به دیگر شهرستان‌ها برشمرد.