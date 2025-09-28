پخش زنده
جشنواره از مزرعه تا خانه شهر حنا سمیرم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این جشنواره سه روزه ۵۲ غرفه با هدف معرفی نان محلی حنا برپا شد.
معاون اجتماعی استاندازی اصفهان در آیین برگزاری این جشنواره گفت: برگزاری جشنوارهها فرصت بزرگی است تا توانمندیهای هر منطقه به کل کشور معرفی شود.
اکبر صالحی افزود: در این جشنواره توانمندیهای بانوان شهر حنا که پخت نان خانگی با کیفیت بالایی است معرفی و نشان داده شد.
شهردار حنا نیزگفت: با توجه به اینکه شهر حنا منطقه ایی کشاورزی است و گندم با کیفیتی در این منطقه بدست میآید نان حنا از نظر سبد غذایی نانی کامل و سالم است.
ابوالفتح بهرامیان هدف از برگزاری جشنواره را افزایش کمی و کیفی توانمندی بانوان در شهر حنا و ایجاد کارگاههای پخت نان به صورت بسته بندی و ارسال به دیگر شهرستانها برشمرد.