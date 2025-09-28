به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: بر اساس اطلاعیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، افرادی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند می‌توانند تا ظهر روز سه شنبه (هشتم مهر ماه) سال جاری با ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «Sejam.ir» یا اصلاح شماره شبای معتبر خود در این سایت در فرآیند دریافت سود قرار بگیرند.

مهم‌ترین دلایل واریز نشدن سود

گفتنی است: «شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» از جمله مهم‌ترین دلایل واریز نشدن سود سهام عدالت است که باعث شده تا برخی سهامداران سود خود را دریافت کنند.

تمام سهامداران سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به سامانه سجام «ویرایش شماره شبا» از وجود شماره شبا معتبر خود نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اطمینان حاصل کنند.