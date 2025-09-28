پخش زنده
رئیس اداره دامپزشکی اهواز از پایان عملیات نوبت اول نمونه گیری بیماری مشمشه در جمعیت اسبها در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مرتضی قریشی گفت: مشمشه یک بیماری نادر و بالقوه کشنده باکتریایی و مشترک بین انسان و حیوان است که تست سرمی بیماری مشمشه در اسبهای اهواز همه ساله در دو نوبت شش ماهه اول و دوم سال صورت میپذیرد.
وی با اشاره به دستور العمل سازمان دامپزشکی کشور، مبنی بر خون گیری و انجام آزمایشهای سرمی برای تشخیص بیماری مشمشه، افزود: در نیمه اول امسال از ۱۵۷ راس اسب باشگاههای نگهداری اسب این شهرستان به منظور انجام تست CFT خونگیری به عمل آمده است.
قریشی ادامه داد: از آنجا که بیماری مشمشه یک بیماری عفونی میباشد و انتقال آن به انسان و سایر تک سمیها از طریق تماس مستقیم با حیوانات آلوده و ترشحات آنها صورت میگیرد پیشگیری و مراقبت از آن در راستای اهداف سازمان دامپزشکی بسیار مهم است.
رئیس اداره دامپزشکی اهواز در پایان از فعالان این حوزه درخواست کرد: قبل از خریداری، حمل و یا استفاده از اسبها در مراسمهای مختلف فرهنگی، ورزشی، مذهبی و … نسبت به انجام تست مشمشه و یا درخواست گواهی تست از صاحب اسب با هماهنگی اداره دامپزشکی اقدام و با رعایت شرایط بهداشتی و قرنطینهای ضمن تضمین سرمایه گذاری در صنعت اسب در حفظ و ارتقای بهداشت عمومی جامعه تلاش کنند