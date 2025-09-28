فیلم مستند «قلعه‌ی خاموش» به کارگردانی حنیف شهپر راد و تهیه‌کنندگی فرهاد ورهرام، تولید شبکه مستند، روز دوشنبه ۷ مهرماه ساعت ۱۹، در موسسه‌ فرهنگی ایکوموس ایران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم مستند «بال‌های آوازخوان» به کارگردانی همِن خالدی، برنده‌ی جایزه از سی‌امین دوره‌ جشنواره‌ بین‌المللی فیلم بوسان در کره‌ جنوبی شد.

مراسم رونمایی و اکران فیلم مستند «جهت شناسایی» به کارگردانی مجید حاجبی و میثم دره‌شولی روز یکشنبه ۶ مهرماه ساعت ۱۰ صبح در سالن پیامبر اعظم ادار‌ه‌ی فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر تهران برگزار خواهد شد.