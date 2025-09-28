به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر سعید صادقیه اهری، معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به نامگذاری ششم مهرماه، بنام روز جهانی هاری با شعار "وقتشه تو، من، همه ما، جامعه بدون هاری" گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون در کشور، هفت مورد هاری انسانی منجر به فوت شناسایی و گزارش شده است که این عدد در استان اردبیل صفر می‌باشد.

وی اظهارداشت: بیماری هاری ۱۰۰ درصد کشنده بوده و در صورت هرگونه تماس با ترشحات بزاقی، خراش و زخم ناشی از پستانداران اهلی و وحشی محیط اطراف مانند سگ، گربه، روباه، گرگ، گاو و گوسفند (مشکوک به هاری) و ... فرد حیوان گزیده باید سریعاً به یکی از مراکز ۱۷‌گانه مراقبت حیوان گزیدگی و پیشگیری از هاری در شهرستانهای سطح استان مراجعه کند تا شستشو، واکسیناسیون ضدبیماری هاری و یا تزریق ایمونوگلوبولین (سرم) ضد هاری و سایر مراقبت‌های مورد نیاز بصورت رایگان در این مرکز صورت گیرد.

معاون بهداشت دانشگاه افزود: اولین اقدام پس از حیوان گزیدگی، شستشوی محل زخم با آب و صابون به مدت ۲۰ دقیقه با آب پرفشار می‌باشد و در ادامه، باید ضد عفونی زخم با محلول بتادین و یا الکل طبی صورت پذیرد.

وی تاکید کرد: انجام پانسمان محل زخم و بخیه جراحت در زخم ناشی از حیوان گزیدگی، ممنوع بوده که این امر فقط با نظر پزشک متخصص و در شرایط ضروری صورت می گیرد.

معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به آمار بالای حیوان گزیدگی در استان اردبیل گفت: استان اردبیل جزو استان‌های با میزان بالای بروز حیوان گزیدگی بوده، بطوریکه در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۷۵۰۰ مورد حیوان گزیدگی در سطح استان اردبیل اتفاق افتاده که لازم است شهروندان عزیز ضمن پرهیز از نگهداری سگ و گربه در منزل، از غذا دادن به سگ‌های ولگرد در اطراف محل زندگی خودداری نمایند و آموزش‌های لازم را به فرزندان خود در خصوص نحوه پیشگیری از حیوان‌گزیدگی بیش از پیش مدنظر قرار دهند.