دانشگاه فرهنگیان از اعلام نتایج پذیرش استعدادهای برتر ملی این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بنا به اعلام دبیرخانه استعدادهای برتر ملی دانشگاه فرهنگیان داوطلبان میتوانند نتیجه بررسی اعتراض به پرونده خود را در سامانه reg.cfu.ac.ir مشاهده کنند.
پذیرفته شدگان اولیه ؛ برای انجام فرآیند ارزیابی شایستگیهای معلمی (اختصاصی) روز دوشنبه ۷ مهر به مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان خود مراجعه کنند.
پذیرفته شدگان نهایی از مهر سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل خواهند شد.