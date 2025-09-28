

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بنا به اعلام دبیرخانه استعداد‌های برتر ملی دانشگاه فرهنگیان داوطلبان می‌توانند نتیجه بررسی اعتراض به پرونده خود را در سامانه reg.cfu.ac.ir مشاهده کنند.

پذیرفته شدگان اولیه ؛ برای انجام فرآیند ارزیابی شایستگی‌های معلمی (اختصاصی) روز دوشنبه ۷ مهر به مدیریت امور پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان خود مراجعه کنند.

پذیرفته شدگان نهایی از مهر سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل خواهند شد.