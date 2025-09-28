تکتم رئیس‌المحدثین،به عنوان رئیس هیأت چوگان خراسان رضوی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،مجمع انتخاباتی هیأت چوگان خراسان رضوی امروز با حضور امیر زارعی سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان، نایب‌رئیس فدراسیون چوگان، نمایندگان ورزشکاران، مربیان و داوران برگزار شد.

در این مجمع که با حضور ۱۷ نفر از ۱۹ عضو دارای حق رأی رسمیت یافت، پس از برگزاری فرایند قانونی انتخابات، تکتم رئیس‌المحدثین به عنوان تنها کاندیدای حاضر، با کسب ۱۷ رأی از مجموع ۱۷ رأی مأخوذه، برای یک دوره چهار ساله به عنوان رئیس هیأت چوگان خراسان رضوی انتخاب شد.

امیر زارعی در این مراسم ، بر لزوم برنامه‌ریزی برای توسعه ورزش چوگان در سطح استان تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود با هم‌افزایی میان هیأت استان و شهرستان‌ها، زمینه جذب علاقمندان بیشتر و نیز برگزاری برنامه‌های آموزشی و رقابتی در این رشته اصیل ایرانی فراهم شود.