



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی فارس از اجرای طرح سرشماری کلنی‌های زنبور عسل استان تا هفدهم مهر همزمان با سراسر کشور خبر داد .

به گفته رنجبر استان فارس سال گذشته با داشتن یازده میلیون و ۵۳۰ هزار کلنی و تولید چهارده هزار تن عسل رتبه سوم را در کشور کسب کرد .

زنبورداران به منظور اعزام کارشناسان به محل استقرار و ثبت آمار کندوهای فعال باید با ارائه درخواست مکتوب به مراکز جهاد کشاورزی پیش از شروع طرح اقدام کنند.

همه واحدهای زنبورداری شامل کندوهای مدرن یا سنتی، بومی یا غیر بومی و دارای پروانه فعالیت یا فاقد پروانه باید نسبت به ارائه درخواست سرشماری و ثبت آمار کندوهای فعال اقدام کنند.

آمارگیری از زنبورستان‌ها با هدف دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از راندمان تولید کلنی‌ها و برآورد دقیق تعداد و نوع کندوهای زنبور عسل انجام می‌شود.

در مدت مذکور هرگونه جابجایی زنبورستان‌ها و حمل و نقل کندوهای زنبور عسل ممنوع است .