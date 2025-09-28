به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر دفتر ایمنی شکت توزیع برق استان گفت: این دوره با هدف تقویت مهارت‌های فنی، ایمنی و روانی سیم‌بانان برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان بصورت تخصصی با نحوه صحیح استفاده از هارتس و تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع آشنا می‌شوند تا در هنگام کار در ارتفاع، بالاترین سطح حفاظت فردی را داشته باشند.

مهندس محمد هارونی با اشاره به اهمیت سلامت روانی پرسنل در کنار ایمنی جسمانی، افزود: برگزاری این دوره کمک خواهد کرد تا سیمبانان در محیط کاری، هم از نظر فنی و هم از نظر روحی آمادگی کامل داشته باشند.

شرکت‌کنندگان هم با استقبال از این دوره به جهت افزایش امنیت شغلی، کاهش استرس و افزایش انگیزه را از دیگر مزایای آن عنوان کردند.