جشن آغاز به کار مدارس استثنایی استان یزد در دبستان زرکش ناحیه یک آموزش و پرورش یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، جشن نمادین آغاز به کار مدارس استثنایی استان یزد در دبستان زرکش ناحیه یک آموزش و پرورش یزد برگزار شد.

در این مراسم که با حضور دهقان‌بهاباد‌ی مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد، زنگ «مهر و مهرورزی» با شعار امسال آموزش و پرورش استثنایی استان یعنی «هر تفاوت یک فرصت» به صدا درآمد.

فلاح مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان یزد، در این آیین گفت: در سال تحصیلی جدید بیش از هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز استثنایی در ۴۲ مرکز و مدرسه مشغول به تحصیل خواهند شد.