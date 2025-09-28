سرپرست فرمانداری اهواز بر تسریع در اجرا و تکمیل طرح‌های زیست محیطی به منظور کاهش آلودگی هوای این کلانشهر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در کارگروه آلودگی‌های اهواز که به منظور بررسی اجرای طرح‌های موثر در کاهش آلودگی هوا برگزار شد، صغری رستمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست این کلانشهر با توجه به شرایط حاکم بر کیفیت هوا گزارش کاملی از وضعیت عوامل موثر بر کاهش کیفیت هوا ارائه کرد.

وی از مهمترین عوامل موثر در آلودگی هوا را وقوع حریق در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، گازسوزی فلر‌های نفتی، سوزاندن مزارع نیشکر و گندم و شلتوک و فعالیت واحد‌های صنعتی در کنار عدم توزیع سوخت باکیفیت عنوان کرد.

نمایندگان شرکت فولاد خوزستان، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، کربن ایران گزارشاتی از اقدامات صورت گرفته در جهت کاهش آلودگی هوا ارائه کردند که از مهمترین آنها می‌توان به اجرای طرح بهسوزی فلر‌های نفتی در واحد‌های نفتی کارون و مارون، اجرای توری بادگیر شرکت فولاد خوزستان و اجرای طرح انتقال شرکت کربن اشاره کرد.

عظیم شمخانی، سرپرست فرمانداری اهواز در این جلسه از روند پیشرفت طرح‌های زیست محیطی در حال اجرا در واحد‌های صنعتی اهواز مطلع و لزوم تسریع در اجرای این طرح‌ها و اهمیت توجه به شرایط حاکم بر کیفیت هوا در راستای تعریف طرح‌های موثر بر کاهش آلاینده‌های هوا طی فعالیت‌های صنعتی را متذکر شد.

در ادامه مقرر شد تا پایان مهر ماه بخش اعظم طرح‌های تعریف شده در واحد فولاد خوزستان و تا پایان اسفند امسال طرح بهسوزی فلر‌های نفتی که منجر به کاهش سوزاندن گاز‌های همراه نفت توسط فلر‌های موجود در پیرامون شهر اهواز به بهره برداری برسد.