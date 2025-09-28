به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام مصطفی رستمی در بیست و هشتمین نشست خبری ازدواج دانشجویی که در نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه‌ها برگزار شد، گفت: این طرح در پی ترویج ازدواج به عنوان یک تعهد در دسترس، آگاهانه، به‌هنگام و پایدار در جامعه دانشگاهی است.

وی افزود: طرح ازدواج دانشجویی به عنوان راهکاری استراتژیک در برابر آسیب‌های اجتماعی و نفوذ عوامل بیرونی که قصد تضعیف جوانان و بافت اجتماعی کشور را دارند، معرفی شده است.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها تأکید کرد: موفقیت در ازدواج، به‌ویژه در محیط دانشگاهی، شکلی قدرتمند از تاب‌آوری اجتماعی و مصونیت‌بخشی برای افراد جوان و جامعه محسوب می‌شود.

رستمی افزود: یکی از اهداف اصلی، تبیین و ادغام ارزش‌های سبک زندگی ایرانی-اسلامی است، با ارجاع ویژه به هدایت‌های مقام معظم رهبری که همواره بر ازدواج دانشجویی تأکید داشته‌اند.

این مقام مسئول با اشاره به تشویق به فرزندآوری این طرح گفت: در راستای اولویت ملی برای مقابله با چالش‌های جمعیتی، این طرح به طور فعال زوج‌های جوان را به فرزندآوری به‌هنگام تشویق می‌کند و با اصول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همسو است.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه‌ها اضافه کرد: یکی از جنبه‌های منحصر‌به‌فرد این برنامه، مشرف شدن زوج‌ها به حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد است که تجربه‌ای معنوی به‌یادماندنی را برای آنان رقم زده و پیوند‌های عاطفی و فرهنگی عمیق‌تری را میان آنان تقویت می‌کند.

رستمی با اشاره به کاهش نرخ طلاق در میان ازدواج‌های دانشجویی گفت: این موفقیت به مؤلفه‌های جامع مشاوره و آموزش‌های پیش از ازدواج، حین ازدواج و پس از ازدواج که در این طرح گنجانده شده است، نسبت داده می‌شود.

گفتنی است؛ بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی با حضور جمعی از زوج‌های دانشجو در سراسر کشور با هدف ترویج ازدواج آسان، تحکیم بنیان خانواده و تبیین سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی برگزار می‌شود.