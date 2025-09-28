به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ کارگاه تولیدی نیمه صنعتی تولید لبنیات در شهرستان نقده از سال ۱۳۶۹ فعالیت خود را در دهکده گردشگری حسنلو آغاز کرده است.

معاون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نقده از ۳۲ هزار تن تولید لبنیات در شهرستان خبر داد و افزود: در این واحد تولیدی بیش از ۶۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

احمد جباری با اشاره به پرمصرف بودن این محصول در سفره مردم تصریح کرد: این کارگاه تولیدی روزانه با دریافت ۳۰۰ تن شیر از گاوداری‌های محلی انواع محصولات لبنی مانند پنیر پیتزا، کره، خامه و دیگر محصولات لبنی را تولید و روانه بازار مصرف می‌کند.

وی با اشاره به انتخاب مکان مناسب برای راه‌اندازی این خط تولید ادامه داد: راه اندازی این خط تولید در بهره‌وری محصولات لبنی نقش مهمی داشته است و برای بیش از ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است و محصولات لبنی تولیدی این واحد به استان‌های همجوار به خصوص تهران، کرج، کرمانشاه، همدان، تبریز و شور عراق صادر می‌شود.

شهرستان نقده با ۵۱ هزار راس انواع دام و تولید ۳۲ هزار تن انواع لبنیات رتبه چهارم را در آذربایجان غربی داراست.