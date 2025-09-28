کشف ۷ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در سبزوار
هفت دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در سبزوار کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی سبزوار گفت:در پی کسب خبری مبنی بر استفاده از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال غیر مجاز در یک خانه مسکونی در سبزوار، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
اکبر محمدزاده افزود: مأموران تجسس کلانتری پس از هماهنگی با دادستان عمومی و انقلاب سبزوار، در بازرسی از این مکان، هفت دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق را کشف کردند.
وی افزود: کارشناسان ارزش دستگاههای غیر مجاز کشف شده را، یک میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان برآورد کردند که در این زمینه، پرونده مقدماتی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد.