جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین به بررسی مسائل مهمی از جمله فعالیت کودکستان‌های بدون مجوز، مشکلات خیرین مدرسه‌ساز و آمار غربالگری کودکان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ،حسن علی‌اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش استان با تاکید بر اینکه کودکستان‌ها در صورت نداشتن مجوز از اداره تعلیم و تربیت حق جذب کودکان را ندارند، به مشکلات موجود در ثبت‌نام نوآموزان اشاره کرد.

وی افزود: هیچ کودکستانی نمی‌تواند بدون مجوز اقدام به جذب نوآموزان کند.

همچنین بر ضرورت پیگیری جدی‌تر موضوع غربالگری و سنجش کودکان تاکید شد.

چالش‌های خیرین مدرسه‌ساز

پورعباسی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، دو چالش اصلی خیرین در کمک به مدارس را مطرح کرد: اول، محدودیت سقف اعتبار مالیاتی که انگیزه خیرین، به ویژه در بخش صنایع را کاهش می‌دهد و دوم، هزینه‌های انشعابات و پسماند‌ها که نیازمند هماهنگی مستمر با مسئولین و موجب تعویق در اجرای پروژه‌ها می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های بیشتر، نتایج بهتری حاصل شود.

زهرا غلامرضایی، مدیرکل بهزیستی استان هم اعلام کرد که ۶۰ هزار کودک ۳ تا ۵ سال در تست‌های غربالگری سنجیده شده‌اند.

وی همچنین به کمبود نیروی گفتاردرمان در بهزیستی اشاره کرد و خواستار جذب نیروی بیشتر در این حوزه شد.

در این جلسه همچنین اعلام شد که به زودی یک مدرسه ۶ کلاسه خیرساز در پیریوسفیان به بهره‌برداری خواهد رسید.

یکی دیگر از موضوعات مطرح شده، نگرانی از کاهش آمار دانش آموزان در استان بود.