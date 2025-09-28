ممنوعیت فعالیت کودکستانهای بدون مجوز
جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین به بررسی مسائل مهمی از جمله فعالیت کودکستانهای بدون مجوز، مشکلات خیرین مدرسهساز و آمار غربالگری کودکان پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
،حسن علیاصغری، مدیرکل آموزش و پرورش استان با تاکید بر اینکه کودکستانها در صورت نداشتن مجوز از اداره تعلیم و تربیت حق جذب کودکان را ندارند، به مشکلات موجود در ثبتنام نوآموزان اشاره کرد.
وی افزود: هیچ کودکستانی نمیتواند بدون مجوز اقدام به جذب نوآموزان کند.
همچنین بر ضرورت پیگیری جدیتر موضوع غربالگری و سنجش کودکان تاکید شد.
چالشهای خیرین مدرسهساز
پورعباسی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، دو چالش اصلی خیرین در کمک به مدارس را مطرح کرد: اول، محدودیت سقف اعتبار مالیاتی که انگیزه خیرین، به ویژه در بخش صنایع را کاهش میدهد و دوم، هزینههای انشعابات و پسماندها که نیازمند هماهنگی مستمر با مسئولین و موجب تعویق در اجرای پروژهها میشود.
وی ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای بیشتر، نتایج بهتری حاصل شود.
زهرا غلامرضایی، مدیرکل بهزیستی استان هم اعلام کرد که ۶۰ هزار کودک ۳ تا ۵ سال در تستهای غربالگری سنجیده شدهاند.
وی همچنین به کمبود نیروی گفتاردرمان در بهزیستی اشاره کرد و خواستار جذب نیروی بیشتر در این حوزه شد.
در این جلسه همچنین اعلام شد که به زودی یک مدرسه ۶ کلاسه خیرساز در پیریوسفیان به بهرهبرداری خواهد رسید.
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده، نگرانی از کاهش آمار دانش آموزان در استان بود.