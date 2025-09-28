نگاهی به برنامه های سیما در خبرهای رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه زندگی ۵ شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه را روایت می‌کند.

«ناجیان نارنجی‌پوش» هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش و روز بعد ساعت ۱۰:۰۰ بازپخش می‌شود.

این مجموعه داستان سه جوان است که قصد دارند به زبده‌ترین یگان آتش نشان کشورشان بپیوندند.

شبکه سه پخش مجموعه «الگوریتم» را به زودی آغاز می‌کند.

مبارزه با گروه‌های تروریستی موضوع این مجموعه حادثه‌ای ـ پلیسی است.

شبکه چهار مجموعه ناگهانی را از هشتم مهر ساعت‌های ۱۱ و ۱۸ ا پخش می‌کند.

این مجموعه‌ شش قسمتی، محصول ۲۰۲۲، داستان مرگ یک فعال محیط زیست و پیگیری این موضوع توسط پدر اوست.