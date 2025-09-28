به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی شکاری اظهار کرد: با هدف توزیع عادلانه بذور مصرفی غلات برحسب میزان بذر اعلام شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان و همچنین ایجاد تراکم مناسب کاشت مزرعه، روزانه برای کشاورزان مراجعه کننده بر اساس اطلاعات سامانه پهنه بندی و مقادیر توصیه شده ابلاغی، حواله بذر صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه بذر‌های توزیعی توسط کارگزارها، ضدعفونی و گواهی شده هستند، افزود: به کشاورزانی که از بذر‌های خود مصرفی استفاده می‌کنند، تاکید می‌شود نسیت به ضدعفونی بذور خود اقدام کنند.