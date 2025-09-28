به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ تیم کبدی منتخب دختران استان البرز به جمع ۴ تیم برتر مسابقات کبدی قهرمانی دختران کشور راه یافت و در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی کشور با نتیجه قاطع ۴۵ بر ۱۷ تیم سیستان و بلوچستان را شکست دادند و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

در دیدار نهایی اولین دوره مسابقات کبدی امید‌های قهرمانی کشور گرامیداشت هفته دفاع مقدس تیم خراسان رضوی مقابل قزوین ۲۶ _ ۲۳ به برتری رسید و قهرمان شد.

قزوین عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. تیم‌های تهران و البرز هم به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.

اولین دوره مسابقات کبدی امید‌های قهرمانی کشور (بانوان) با حضور ۱۸ تیم به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد.