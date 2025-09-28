البرز مقام سوم کبدی کشور را از آن خود کرد
تیم کبدی منتخب دختران استان البرز به مقام سوم مسابقات قهرمانی دختران کشور گرامیداشت هفته دفاع مقدس رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
تیم کبدی منتخب دختران استان البرز به جمع ۴ تیم برتر مسابقات کبدی قهرمانی دختران کشور راه یافت و در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی کشور با نتیجه قاطع ۴۵ بر ۱۷ تیم سیستان و بلوچستان را شکست دادند و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.
در دیدار نهایی اولین دوره مسابقات کبدی امیدهای قهرمانی کشور گرامیداشت هفته دفاع مقدس تیم خراسان رضوی مقابل قزوین ۲۶ _ ۲۳ به برتری رسید و قهرمان شد.
قزوین عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. تیمهای تهران و البرز هم به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.
اولین دوره مسابقات کبدی امیدهای قهرمانی کشور (بانوان) با حضور ۱۸ تیم به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد.