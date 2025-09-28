به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل تورج خوشروزی گفت: تیم‌های تکواندو خردسالان و نونهالان پسر استان اردبیل در مسابقات منطقه یک کشور با کسب ۹ مدال رنگارنگ، عنوان فنی‌ترین بازیکن و بهترین سرپرست خوش درخشیدند.

وی افزود: در مسابقات خردسالان منطقه یک کشور تیم استان اردبیل علاوه بر کسب ۵ مدال رنگارنگ عنوان فنی‌ترین بازیکن این دوره از مسابقات را نیز از آن خود کرد.

خوشروزی ادامه داد: در این رقابت‌ها مبین شاهی مدال طلا، مهدی راحلی مدال نقره و امیر حسین ظهوری خواه، سید آیهان گرمرودی، علی شفقت انزابی مدال‌های برنز را از آن خود کردند. مبین شاهی در پایان این دوره از رقابت‌ها به عنوان فنی‌ترین ترین بازیکن شناخته شد.

رئیس هیات تکواندو استان اردبیل ادامه داد: یعصوب علائی به عنوان سرمربی، خداوردیزاده و شیر محمد پور به عنوان مربی تیم خردسالان پسر استان اردبیل را در رقابت‌های منطقه یک کشور همراهی کردند. شهرام عباس زاده نیز سرپرستی تیم را بر عهده داشت.

وی گفت: در مسابقات نونهالان منطقه یک کشور نیز تیم استان اردبیل علاوه بر کسب ۴ مدال رنگارنگ عنوان بهترین سرپرست این دوره از مسابقات را نیز از آن خود کرد.

خوشروزی اضافه کرد: محمد طالقانی در وزن چهارم مدال نقره را از آن خود کرد، مهیار نبی زاده در وزن دوم، مهدی ارژنگی در وزن سوم و ماهان باهمت در وزن نهم مدال‌های برنز را از آن خود کردند. در پایان این دوره از رقابت‌ها فرهاد شهباز اوغلی از استان اردبیل عنوان بهترین سرپرست مسابقات نونهالان را از آن خود کرد.

رئیس هیات تکواندو استان اردبیل خاطرنشان کرد: محمد حاجی زاده به عنوان سرمربی و صابر صالح‌زاده و بابک حسن‌زاده به عنوان مربی تیم نونهالان پسر استان اردبیل را در این دوره از مسابقات همراهی کردند. فرهاد شهبازاوغلی نیز سرپرستی تیم تکواندو نونهالان پسر استان اردبیل را در مسابقات نونهالان منطقه یک کشور را بر عهده داشت.