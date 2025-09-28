

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان اعلام کرد: به مناسبت هفته ی دفاع مقدس،نمایش خیابانی «کارنامه» به نویسندگی سید صادق فاضلی و کارگردانی مسلم صالحی از دوم تا ششم مهرماه جاری در جوار قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی لرستان اجرا شد..



این اثر نمایشی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان، معاونت فرهنگی دانشگاه و گروه نمایشی باران تهیه و تولید شده است.



مسلم صالحی، سمیه یوسفوند، شایان رشنو و حسین صالحی در این نمایش به نقش‌آفرینی پرداختند.



