پیش‌بینی می‌شود صادرات نفت خام پمکس تا سال آینده میلادی به حدود روزانه ۴۸۷ هزار و ۹۰۰ بشکه و در طول یک دهه آینده به حدود ۳۹۳ هزار و ۱۰۰ بشکه در روز برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پمکس اعلام کرد که صادرات نفت خام این شرکت در پی افزایش فرآورش داخلی نفت خام در پالایشگاه‌های مکزیک و محدودیت‌های عملیاتی ناشی از بدهی‌های فزاینده، در اوت سال ۲۰۲۵ میلادی با کاهش ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی، به روزانه ۵۰۰ هزار و ۲۰۳ بشکه رسید.

بر اساس داده‌های منتشرشده، هفت پالایشگاه داخلی پمکس در مکزیک طی ماه اوت روزانه اندکی بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار بشکه نفت خام فرآوری کرده‌اند؛ رقمی که نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافته است.

تولید نفت خام و میعانات گازی در اوت امسال روزانه یک میلیون و ۶۴۰ هزار بشکه بوده که با وجود ثبات نسبی نسبت به ماه‌های گذشته، همچنان کمتر از اوت پارسال است.

پمکس در تلاش است تولید را از چند میدان نفتی در حال افت، به‌ویژه در خلیج مکزیک افزایش دهد، اما این تلاش‌ها به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و بدهی‌های انباشته با چالش روبه‌رو شده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود صادرات نفت خام پمکس تا سال آینده میلادی به حدود روزانه ۴۸۷ هزار و ۹۰۰ بشکه و در طول یک دهه آینده به حدود ۳۹۳ هزار و ۱۰۰ بشکه در روز برسد.

دولت کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهوری مکزیک، اعلام کرده است که هدف‌گذاری برای افزایش تولید نفت خام به یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز انجام شده است؛ تولیدی که تحت سلطه شرکت پمکس قرار دارد.

با وجود جایگاه مکزیک به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان، این کشور همچنان واردکننده فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده است.

پالایشگاه‌های پمکس برای فرآوری کارآمد نفت ترش سنگین مایا که بیشتر از سوی این شرکت تولید می‌شود، با محدودیت‌های فنی روبه‌رو هستند.

واردات فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوئیل، در اوت نسبت به ژوئیه ۱۹ درصد و نسبت به اوت سال گذشته میلادی ۳۸ درصد کاهش یافته و به ۴۵۷ هزار و ۸۴۹ بشکه در روز رسیده است.

در همین حال تولید فرآورده‌های نفتی پمکس در اوت روزانه یک میلیون و ۷۰ هزار بشکه بوده که نسبت به سال گذشته میلادی ۴ درصد افزایش یافته، اما اندکی کمتر از تولید روزانه یک میلیون و ۹۰ هزار بشکه‌ای در ژوئیه است