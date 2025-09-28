کشتی گیر اهل تایباد در مسابقات قهرمانی کشتی ساحلی جوانان جهان به میزبانی یونان به نشان طلا دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد گفت: مرصاد شاکری، کشتی گیر اهل شهرستان تایباد، که در کاروان تیم ملی کشتی ساحلی جوانان ایران به مسابقات جهانی این رشته به میزبانی یونان اعزام شده بود، موفق به کسب نشان طلا شد.

شاهرخی افزود: این ورزشکار تایبادی در وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم در بخش مردان زیر ۲۰ سال در این مسابقات حضور یافته بود.

وی گفت: نشان طلای مسابقات کشتی نوجوانان کشور، نشان برنز مسابقات بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام پیروزی ترکیه و نشان برنز کشتی آزاد جوانان کشور از جمله افتخارات مرصاد شاکری به شمار می‌آیند.

رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد گفت:تیم ملی کشتی ساحلی جوانان جمهوری اسلامی ایران با ۲ نشان طلا و ۲ برنز به مقام اول این پیکار‌ها دست یافت.

مسابقات قهرمانی کشتی ساحلی جوانان ۲۰۲۵ جهان به میزبانی شهر ساحلی کاتِرینی کشور یونان با ۳۰۰ شرکت کننده مرد از کشور‌های مختلف برگزار شد.