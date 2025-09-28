به مناسبت هفته دفاع مقدس، نشست ارکان مساجد شهرستان مهریز با حضور امامان جماعت، اعضای هیئت امنای مساجد و امام جمعه شهرستان در دفتر امام جمعه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ جواد دشت‌آبادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز در حاشیه این نشست گفت: مساجد به‌عنوان پایگاه‌های اصلی فرهنگی و اجتماعی، نقش مهمی در تقویت روحیه ایثار و مقاومت داشته و همواره خاستگاه حرکت‌های مردمی بوده‌اند.

در ادامه، حجت‌الاسلام فهیم‌نیا از اساتید حوزه علمیه استان یزد، با استناد به آیات قرآن کریم از جمله سوره طه و آیه ۱۲۲ سوره توبه، جایگاه مسجد را در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی تشریح کرد و بر اهمیت مسئولیت‌های امام جماعت، هیئت امنا و فعالان مسجد تأکید کرد.

وی همچنین جذب جوانان به مساجد را ضرورتی اساسی دانست و راهکار‌هایی برای تحقق آن ارائه داد.

این نشست با تبادل نظر درباره راه‌های تقویت نقش مساجد در جامعه و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس به پایان رسید.