به مناسبت روز جهانی ناشنوایان از تمبر یادبود این مناسبت با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در آیین گرامیداشت هفته جهانی ناشنوایان، رونمایی از این تمبر را نمادی از احترام و توجه ملی به جامعه ناشنوایان بیان کرد و گفت: هوش مصنوعی فرصتی حیاتی برای ارائه استانداردترین و عادلانهترین خدمات به آسیبپذیرترین اقشار جامعه است.
مهدی جمالی نژاد افزود: باتوجهبه فضای سخت اقتصادی و شرایط حاکم بر جامعه، تنوع مأموریتها و اقدامات خلاقانه بهزیستی، کمک فوقالعادهای به کاهش مشکلات مردم میکند.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه بهرهگیری از روشهای نوآورانه ضروری است، گفت: امروز مشکلات را میتوان با بهکارگیری نرمافزارهای هوشمند و اقدامات نوآورانه در قالب پروژههای کوچک حل کرد چرا که در آینده تمام ساختارها و چارچوبهای فعلی برپایه فناوریهای نوآورانه متحول خواهد شد.
وی باتوجهبه جمعیت بزرگ نیازمندان و مخاطبان بهزیستی تاکید کرد: با استفاده از فناوریهایی همچون هوش مصنوعی بتوانیم بهترین و عادلانهترین خدمات را به آسیبپذیرترین قشر جامعه ارائه دهیم. هدف نهایی این است که مثلث خدمات استاندارد به طور عادلانه و فراگیر در جامعه تحقق پیدا کند.
این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، فعالان حوزه توانبخشی، نمایندگان جامعه ناشنوایان و اصحاب رسانه برگزار شد، باهدف پاسداشت جایگاه اجتماعی ناشنوایان و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به حقوق و نیازهای این گروه از جامعه شکل گرفت.
تمبر ویژه روز جهانی ناشنوایان با طراحی منحصربهفردی که نماد ارتباط، همدلی و شکوفایی تواناییهای افراد ناشنواست، توسط شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و با حضور نمایندگان شرکت در استان منتشر شده و از امروز در دسترس علاقهمندان قرار دارد.