به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در آیین گرامیداشت هفته جهانی ناشنوایان، رونمایی از این تمبر را نمادی از احترام و توجه ملی به جامعه ناشنوایان بیان کرد و گفت: هوش مصنوعی فرصتی حیاتی برای ارائه استانداردترین و عادلانه‌ترین خدمات به آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه است.

مهدی جمالی نژاد افزود: باتوجه‌به فضای سخت اقتصادی و شرایط حاکم بر جامعه، تنوع مأموریت‌ها و اقدامات خلاقانه بهزیستی، کمک فوق‌العاده‌ای به کاهش مشکلات مردم می‌کند.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه بهره‌گیری از روش‌های نوآورانه ضروری است، گفت: امروز مشکلات را می‌توان با به‌کارگیری نرم‌افزار‌های هوشمند و اقدامات نوآورانه در قالب پروژه‌های کوچک حل کرد چرا که در آینده تمام ساختار‌ها و چارچوب‌های فعلی برپایه فناوری‌های نوآورانه متحول خواهد شد.

وی باتوجه‌به جمعیت بزرگ نیازمندان و مخاطبان بهزیستی تاکید کرد: با استفاده از فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی بتوانیم بهترین و عادلانه‌ترین خدمات را به آسیب‌پذیرترین قشر جامعه ارائه دهیم. هدف نهایی این است که مثلث خدمات استاندارد به طور عادلانه و فراگیر در جامعه تحقق پیدا کند.

این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، فعالان حوزه توان‌بخشی، نمایندگان جامعه ناشنوایان و اصحاب رسانه برگزار شد، باهدف پاسداشت جایگاه اجتماعی ناشنوایان و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به حقوق و نیاز‌های این گروه از جامعه شکل گرفت.

تمبر ویژه روز جهانی ناشنوایان با طراحی منحصربه‌فردی که نماد ارتباط، همدلی و شکوفایی توانایی‌های افراد ناشنواست، توسط شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و با حضور نمایندگان شرکت در استان منتشر شده و از امروز در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.