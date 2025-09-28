مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان از پوشش تحصیلی ۹۹.۶ درصد دانش آموزان استان و رشد ۶ درصدی این شاخص در مقایسه با پارسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر اظهار داشت: ۹۹.۶ درصد دانش‌آموزان استان برای نخستین بار زیر پوشش تحصیلی استان قرار گرفتند، این درحالی است که سال گذشته مجموع ثبت نام ۹۳.۱۲ درصد بوده و این رشد ۶ درصدی نتیجه همکاری مدیران مدارس و دهیاران است.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری با وجود همه کمبودها، از روز اول مهرماه هیچ کلاسی بدون معلم نبوده و روند آموزش به خوبی آغاز شد.

علی فر درخصوص آخرین وضعیت صدور ابلاغ معلمان استان می‌گوید: در مقطع ابتدایی بیش از ۹۷درصد، در متوسطه اول ۹۳ درصد و در متوسطه دوم ۸۷ درصد ابلاغ معلم صادر شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه بیش از ۹۷ درصد دانش‌آموزان استان ثبت کتاب انجام دادند، تصریح کرد: در مقطع ابتدایی ۹۹.۴۲ درصد، متوسطه اول ۹۷، متوسطه دوم ۹۶.۵، فنی و حرفه‌ای ۸۹ و کار و دانش ۸۷ درصد ثبت کتاب انجام شد.

وی با اشاره به میزان انتقال دانش‌آموزان از دوره ابتدایی به متوسطه، اضافه کرد: نرخ گذر از پایه ششم به هفتم در سال پیش ۹۵ درصد بود که امسال این رقم با اجرای طرح حامی، تاکنون به ۹۸.۱۵ درصد رسیده و در تحقق این شاخص وزارت آموزش و پرورش، حمایت‌های قابل توجهی به عمل آورد.

علی فر از آماده‌سازی نخستین مدرسه طرح عدالت آموزشی کشور در اهواز خبر داد و گفت: این طرح در بهمن‌ماه با خشت‌گذاری رییس جمهور آغاز شد و در پایان مهرماه امسال افتتاح خواهد شد.

یش از یک میلیون و ۱۱۵ هزار دانش‌آموز در مدارس خوزستان ثبت نام کردند که ۷۵ هزار معلم درحال آموزش آنها هستند؛ ۹هزار و ۳۸ مدرسه نیز هم اکنون در خوزستان فعالیت دارند.