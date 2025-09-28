به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده تیپ ۲۶۴ شهید عبدی ارتش گفت:در راستای محرومیت‌زدایی و ارتقای سطح سلامت در مناطق کم‌برخوردار، درمانگاه مرصاد تیپ ۲۶۴ شهید عبدی ارتش با ارائه خدمات گسترده پزشکی و درمانی به بیماران، نقش مهمی در تأمین نیاز‌های بهداشتی مردم ایفا می‌کند.

امیر واحدی افزود:این مرکز با حضور پزشکان و کادر درمانی متخصص، خدماتی شامل پزشکی عمومی، دندانپزشکی، مشاوره، تزریقات و داروخانه را در اختیار مراجعان قرار می‌دهد.

همچنین در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد، بیماران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی می‌توانند از تخفیف‌های ویژه برخوردار شوند.

مسئولان درمانگاه مرصاد هدف اصلی این مجموعه را خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم و کاهش مشکلات درمانی در مناطق محروم عنوان کرده‌اند.