درمانگاه مرصاد تیپ ۲۶۴ شهید عبدی ارتش به بیماران نیازمند سلماسی خدمات پزشکی ارایه میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده تیپ ۲۶۴ شهید عبدی ارتش گفت:در راستای محرومیتزدایی و ارتقای سطح سلامت در مناطق کمبرخوردار، درمانگاه مرصاد تیپ ۲۶۴ شهید عبدی ارتش با ارائه خدمات گسترده پزشکی و درمانی به بیماران، نقش مهمی در تأمین نیازهای بهداشتی مردم ایفا میکند.
امیر واحدی افزود:این مرکز با حضور پزشکان و کادر درمانی متخصص، خدماتی شامل پزشکی عمومی، دندانپزشکی، مشاوره، تزریقات و داروخانه را در اختیار مراجعان قرار میدهد.
همچنین در راستای حمایت از اقشار کمدرآمد، بیماران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی میتوانند از تخفیفهای ویژه برخوردار شوند.
مسئولان درمانگاه مرصاد هدف اصلی این مجموعه را خدمترسانی بیوقفه به مردم و کاهش مشکلات درمانی در مناطق محروم عنوان کردهاند.