نخستین نشست استانی کنگره بین‌المللی مقابله با آپارتاید علمی به میزبانی دانشگاه یزد و با همکاری سازمان بسیج اساتید استان یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در این نشست، موضوعاتی، چون «آپارتاید علمی و چالش‌های ایجادشده و تأثیرات آن»، «دیپلماسی علمی و ساختارسازی برای اجماع جهانی»، «نقش سازمان‌های بین‌المللی و مردم‌نهاد و حقوق بین‌الملل»، «ضرورت ارتقای عدالت در ساختار‌های علمی و آموزشی کشور» و همچنین «تأثیر نظام رتبه‌بندی جهانی در گسترش آپارتاید علمی» بررسی شد.

به گفته برگزارکنندگان، شش مقاله علمی مرتبط با محور‌های نشست دریافت و در قالب سخنرانی ارائه شد.

قرار است کنگره بین‌المللی مقابله با آپارتاید علمی اردیبهشت‌ماه سال آینده در تهران با حضور استادان برجسته ایرانی و پژوهشگرانی از چندین کشور جهان برگزار شود.

این رویداد علمی با هدف تقویت پایه‌های علمی کشور در حوزه‌های مختلف و مقابله با آپارتاید علمی اعمال‌شده از سوی نظام سلطه علیه ایران برنامه‌ریزی شده است.

آپارتاید علمی به مثابه نقض حقوق بشر اسلامی علیه جمهوری اسلامی ایران و اقدامات و راهبرد‌های حقوقی مقابله با آن است.