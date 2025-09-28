به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ فرزاد اکبری گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با زمین خواری در سطح استان و کسب اخباری مبنی بر چندین مورد زمین خواری، موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی تعداد ۴ فقره زمین خواری را در یکی از شهرستان‌ها به متراژ ۷۱ هزار متر مربع شناسایی کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان ارزش اراضی ملی کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان؛ ۱۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد.