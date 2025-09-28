به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بسته خبر‌های ۱۲۰ ثانیه ششم مهر ۱۴۰۴، به خبر‌هایی همچون:

حرم مطهر میزبان مراسم نخستین سالگرد شهادت سیدمقاومت

مراسم آغاز سال تحصیلی موسسه امام صادق (ع) و دانشکده دین و رسانه

معرفی بخشداران مرکزی و فردو شهرستان کهک

جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان جعفرآباد

در آستانه روز آتش نشان، تجلیل از آتش نشانان شهر دستجرد

رونمایی از نمای شهری شهدای گمنام شهر دستجرد در بوستان نام آوران

دو پیروزی و یک شکست برای تیم کشاورز قم در رقابت‌های بسکتبال جوانان کشور

و معرفی برترین‌های مسابقات تیراندازی و تنیس روزی میز جشنواره «ایران جان» پرداخته شده است.