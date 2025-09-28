پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی مشگبن شهر از دستگیری چهار حفار غیرمجاز و و غارتگر میراث فرهنگی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از از پلیس اردبیل، سرهنگ نیکروز سلیمانی افزود: در پی تماس مردمی با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ و ارائه گزارش مبنی بر حضور حفاران غیرمجاز در " تپه گلی روستای کنگرلو" شهرستان مشگینشهر ماموران انتظامی پاسگاه کنگرلو" بلافاصله به محل اعلامی اعزام شدند.
وی گفت: ماموران انتظامی با حضور در محل و در عملیاتی مقتدرانه چهار حفار غیرمجاز را هنگام ارتکاب جرم دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان مشگینشهر اظهار کرد: در این عملیات یک دستگاه خودرو توقیف و تعدادی آلات و ادوات حفاری که جهت تحصیل اشیای عتیقه کاربرد داشت، کشف و ضبط شد.
سرهنگ سلیمانی بیان کرد: حفاران غیرمجاز با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی تحویل مرجع قضایی شدند.
وی اضافه کرد: پلیس در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و احساس آرامش در بین شهروندان تمام توان خود را بکار میگیرد و مردم میتوانند هر گونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
شهرستان مشگینشهر در ۹۰ کیلومتری شمال غربی اردبیل دارای آثار تاریخی متعدد از جمله مقبره شیخحیدر، قلعه قهقهه، قلعه دیو، کاروانسرای قانلی بولاغ، سنگ نبشتههای ساسانی، مقبره سیدسلیمان فخرآباد، کهنه قلعه و چند حمام قدیمی است.
دهها اثر باستانی و نیز سایت تاریخی شهر یئری با دهها پیکره سنگی با حدود هشت هزار سال قدمت در این شهرستان واقع شده است.