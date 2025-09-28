به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویم گفت: محصول لیموترش از هزار و ۱۰۰ هکتار باغ‌های این شهرستان برداشت و پیش بینی می‌شود ۱۸ هزار تن لیموترش تولید و علاوه بر بازار داخل به استان‌های دیگر نیز ارسال شود.

اولاد حسین با بیان اینکه برداشت این محصول تا نیمه مهرماه ادامه دارد افزود: ارقام برداشت شده شامل لیموترش محلی، لیمو لیسبون و پرشین لایم است.

وی با بیان اینکه محصولات باغی این شهرستان ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار است گفت: هزار و ۷۲۰ هکتار آن به انواع مرکبات شامل لیموترش، لیموشیرین، پرتقال، نارنگی و ترنج اختصاص دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویم افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ بهره بردار در زمینه تولید مرکبات فعالیت دارند.