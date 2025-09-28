بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار مسافر با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال سفر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در نیمه نخست امسال یک میلیون و ۳۵۴ هزار و ۸۰۲ مسافر در استان در قالب ۹۰ هزار و ۶۱۶ سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جابه‌جا شدند.

جلال زاده افزود: بیشترین سهم جابه‌جایی مسافر از مبدا شهرستان‌های استان مربوط به شهرستان طبس و کمترین سهم جابجایی نیز مربوط به شهرستان درمیان بوده است.

مدیر‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: عمده مقاصد سفر به ترتیب استان‌های خراسان رضوی، تهران و سیستان و بلوچستان بوده است.

جلال زاده با اشاره به اینکه هم اکنون هزار و ۳۸۸ راننده در بخش مسافر استان فعال هستند افزود: ۳۲۶ دستگاه سواری کرایه، ۲۱۶ دستگاه مینی‌بوس و ۲۷۰ دستگاه اتوبوس کار جابجایی مسافران از مبدا ۱۶ پایانه عمومی و خصوصی در استان را انجام می‌دهند.

مدیر‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی تاکید کرد: این امکان برای مسافران فراهم است تا علاوه بر تامین بلیط از طریق دفاتر فروش بلیط سطح شهر، از طریق وب سایت‌های فروش آنلاین به ادرس www.payaneha.ir و www.payaneha.com نیز اقدام کنند.

سامانه گویای ۱۴۱آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات مسافران در خصوص نحوه ارائه خدمات سفر در استان خواهد بود.