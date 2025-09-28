

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛هفتمین همایش ملی جنگل ایران، با عنوان حفظ مالکیت واحد و مدیریت یکپارچه منابع طبیعی وبا تأکید بر جنگلداری اجتماعی در زاگرس، ۱۴ و ۱۵ آبان ماه جاری با همکاری انجمن جنگلبانی ایران و مشارکت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در دانشگاه لرستان برگزار می‌شود.

جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، حقوق و سیاست جنگل،جنگلداری و مدیریت جنگل،موضوع فنی و مهندسی جنگل، ژنتیک و به نژادی جنگل،مسائل اقتصادی و اجتماعی جنگل،تغییر اقلیم در جنگل و کاربرد فناوری‌های نوین در جنگل از محور‌های این همایش است.

کارشناسان و علاقمندان شرکت در این همایش، باید حداکثر تا ۲۰ مهرماه اصل مقاله خود را به دبیرخانه ی همایش به نشانی www.forestconf۷.ir ارسال کنند.

همچنین ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ نتایج داوری مقالات ارسالی اعلام خواهد شد و آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در همایش دوم آبان ۱۴۰۴ است.