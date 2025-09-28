لرستان میزبان هفتمین همایش ملی جنگل ایران
هفتمین همایش ملی جنگل ایران،نیمه آبان ۱۴۰۴ در لرستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛هفتمین همایش ملی جنگل ایران، با عنوان حفظ مالکیت واحد و مدیریت یکپارچه منابع طبیعی وبا تأکید بر جنگلداری اجتماعی در زاگرس، ۱۴ و ۱۵ آبان ماه جاری با همکاری انجمن جنگلبانی ایران و مشارکت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در دانشگاه لرستان برگزار میشود.
جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، حقوق و سیاست جنگل،جنگلداری و مدیریت جنگل،موضوع فنی و مهندسی جنگل، ژنتیک و به نژادی جنگل،مسائل اقتصادی و اجتماعی جنگل،تغییر اقلیم در جنگل و کاربرد فناوریهای نوین در جنگل از محورهای این همایش است.
کارشناسان و علاقمندان شرکت در این همایش، باید حداکثر تا ۲۰ مهرماه اصل مقاله خود را به دبیرخانه ی همایش به نشانی www.forestconf۷.ir ارسال کنند.
همچنین ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ نتایج داوری مقالات ارسالی اعلام خواهد شد و آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در همایش دوم آبان ۱۴۰۴ است.