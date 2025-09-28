به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیرو‌های مسلح در این مراسم با یادآوری ابعاد معنوی و سازمانی دفاع مقدس گفت: انقلاب اسلامی با همه توطئه‌ها و شرارت‌ها مواجه شد و در مقابل، مردم و رزمندگان با ایثار و مقاومت راه انقلاب را حفظ کردند.

ابوالفضل شکارچی، به تلاش‌های دشمنان برای متوقف کردن انقلاب اشاره کرد و افزود: ارتش بعث عراق با حمایت متحدان بین‌المللی علیه ایران هجوم آورد، اما تهاجم دشمن متوقف شد و جمهوری اسلامی از حالت دفاعی به تهاجمی رسید.

وی، بخشی از سخنان خود را به نقش دانش و تلاش‌های داخلی در حوزه دفاعی اختصاص داد و با اشاره به زندگی و تلاش‌های شهید حسن تهرانی‌مقدم گفت: این شهید بزرگوار از سال‌های آغازین جنگ با اراده و تکیه بر ایمان و توسل، مسیر خوداتکایی در صنایع دفاعی را پی گرفت و نام او با جهاد علمی و تولید داخلی پیوند خورده است.

شکارچی همچنین با یادآوری برخی واقعیات جنگ ۱۲ روزه و تلاش‌های دشمن برای برهم زدن امنیت کشور گفت: ایجاد اختلال در چرخه علم کشور با چند بمب ممکن نیست و جوانان ما باید آماده باشند تا بار دیگر راه و آرمان شهدا را پاس دارند.

سردار هاشمی مسئول بسیج ادارات استان قم نیز در این مراسم، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم را گرامی داشت و با اشاره به فداکاری‌های رزمندگان گفت: برای هر موشکی که در جنگ شلیک شد، دو یا سه شهید تقدیم شد.

وی بر اهمیت مسئولیت‌پذیری مدیران و کارکنان در حفظ دستاورد‌های کشور تأکید کرد و خواستار آشنایی نسل‌های جدید با تاریخ و ارزش‌های انقلاب شد.

در بخش پایانی مراسم، از ۲۲۰ تابلو تحت عنوان "کوچه‌های آسمانی" رونمایی کرد که قرار است در معابر و کوچه‌های شهر نصب شود.

همچنین در این مراسم از سردیس یادبود شهیدان تهرانی‌مقدم و ایزدی در شهرداری رونمایی و همچنین از خانواده‌های معزز شهدا تجلیل و قدردانی به عمل آمد.