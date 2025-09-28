مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، گفت: در نیمه اول سال‌ جاری بیش از هشت میلیون گردشگر اعم از داخلی و خارجی وارد استان اردبیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلیل جباری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل ، اظهار کرد: عمده مقصد مسافران و گردشگران ورودی به استان سرعین، اردبیل و مشگین‌شهر بوده که عمدتا از آبدرمانی‌ها، سازه‌های هیجانی، ابنیه‌های تاریخی و زیبایی‌های طبیعی استان بهره بردند.

وی افزود: نیمه دوم امسال نیز اردبیل قطعا مقصد گردشگران خواهد بود و به‌رغم شرایط خاص آب و هوایی در این استان، در تدارک برگزاری جشنواره زمستانی و اسکی در استان هستیم تا شهر‌های استان را به عنوان مقصد سفر معرفی کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل تصریح کرد: در هفته گردشگری که از پنجم تا یازدهم مهرماه برگزار می‌شود، بیش از ۲۰ عنوان برنامه تدارک دیده شده که از جمله این برنامه‌ها می‌توان تجلیل از خادمان و فعالان صنعتگران گردشگری، افتتاح و رونمایی و برگزاری چندین نشست تخصصی را در این حوزه نام برد.

جباری گفت: در حال حاضر ۹۰ پروژه گردشگری در استان اردبیل با پیشرفت متفاوت در حال احداث است که ۱۰ پروژه به عنوان پیشران حوزه گردشگری معلوم و مشخص شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی با همت بخش خصوصی در حال اجرا هستند که یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا شاهد تکمیل و راه‌اندازی این پروژه‌های گردشگری باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل اضافه کرد: از محل صندوق توسعه ملی پیگیری‌های لازم برای تزریق اعتبارات با هدف تکمیل این ۹۰ پروژه در حال انجام است و تاکنون ۳۵ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری است.

جباری در مورد فعال کردن تور‌های گردشگری و ایرلاین‌ها برای همکاری بیشتر در این زمینه بیان کرد: ما با شرکت‌های هواپیمایی و خطوط ایرلاین‌ها در حال رایزنی هستیم تا شرایط خوبی را برای انجام پرواز‌های متعدد از سایر مناطق به مقصد اردبیل مهیا کنیم.

وی در ادامه یادآور شد: امیدواریم تورگردان‌ها نیز در این زمینه فعال بوده و در کنار انجام سفر‌های انفرادی، برپایی سفر‌های گروهی را برنامه‌ریزی کنند تا گروه‌های مختلف از سالمندان و بانوان گرفته تا خانواده‌ها در برگزاری این سفر‌ها مشارکت کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل تصریح کرد: در طول سال برگزاری ۴۵ عنوان جشنواره گردشگری در فهرست تقویم رویداد‌ها به ثبت رسیده و امیدواریم برگزاری این رویداد‌ها به توسعه و تنوع بخشی سفر‌ها و ایجاد تحرک و انگیزه‌بخشی بیشتر کمک کرده و مؤثر باشد.