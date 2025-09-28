به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ یاد و خاطره شهدای شهر چوئبده در هشت سال دفاع مقدس با حضور حجت‌الاسلام سیلاوی امام جمعه چوئبده، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان آبادان، مسئولان محلی، بسیجیان، بزرگان و شیوخ عشایر و جمعی از مردم گرامی داشته شد.

امام جمعه چوئبده بر نقش مهم عشایر عرب منطقه در دوران دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: تاریخ گواه آن است که مردم این مرز و بوم برای این کشور جانفشانی کردند.

حجت الاسلام سیلاوی افزود: شهر چوئبده نقشی ماندگار در شکست حصر آبادان داشت چرا که لنجداران با شناور‌های خود مهمات را به جبهه حق می رساندند و زرمندگان آن دوران را حمایت می کردند و چوئبده به‌عنوان دروازه شکست حصر آبادان نقشی مهم و تاریخی در دوران دفاع مقدس ایفا کرده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان آبادان با تاکید بر اینکه عشایر در زمان دفاع مقدس این مرز و بوم را ترک نکردند افزود: باید در چنین مجالسی دشمن و اهدافش برای جوانان تببین شود تا نسل‌های مختلف به خوبی دشمن را بشناسند.

علیرضا ایمانی یادآور شد: عشایر عرب در آن زمان با جابجایی رزمندگان، آذوقه، سلاح و مهمات هم قدمِ رزمندگان بودند.

وی تصریح کرد: اتحادی که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت از عشایر شروع شد

اولین گروهی که در مقابل بعثی‌ها ایستاد عشایر بودند، میراثی کهن که باید از آن محافظت کرد و آن را ترویج کرد.