روز فرهنگی نظرآباد فرصتی برای پیوند نسل امروز با ریشه‌های تاریخی این سرزمین است، در این روز دانش آموزان با بنا‌های سنتی و محوطه‌های تاریخی و باستانی این شهرستان آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نظرآباد گفت: برگزاری روز فرهنگی نظرآباد، تلاشی برای زنده نگه داشتن خاطره تاریخی و فرهنگی این شهرستان و فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان با ریشه‌های هویتی و تمدنی این سرزمین است.

حسان بلالی در حاشیه مراسم افتتاحیه روز فرهنگی شهرستان نظرآباد گفت: روز فرهنگی نظرآباد فرصتی است برای گفت‌وگوی فرهنگی میان گذشته و حال، میان میراث کهن و نسل جوانی که قرار است نگهبان این میراث باشد.

وی گفت: با هماهنگی آموزش و پرورش، سه دستگاه اتوبوس را در اختیار گروهی از دانش‌آموزان قرار گرفت تا از اماکن تاریخی شهرستان از جمله آسیاب مهدی‌آباد و چند بنای ارزشمند دیگر بازدید کنند.

این مسئول با اشاره به پیشینه تاریخی نظرآباد گفت: این شهرستان با برخورداری از آثار متنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی، یکی از نقاط کمتر شناخته‌شده، اما ارزشمند استان البرز است. از تپه‌های باستانی گرفته تا بنا‌های سنتی و محوطه‌های تاریخی، هر گوشه‌ای از نظرآباد روایتگر بخشی از تاریخ و فرهنگ مردم این سرزمین است.

بلالی با تأکید بر نقش آموزش در حفاظت از میراث فرهنگی بیان کرد: اگر می‌خواهیم میراث فرهنگی ما برای آیندگان باقی بماند، باید نسل امروز را با اهمیت آن آشنا کنیم. دانش‌آموزان ما باید بدانند که هر خشت و هر دیوار تاریخی، داستانی از تلاش، ذوق و باور نیاکان ما در خود دارد. وقتی این آگاهی در ذهن و دل نوجوانان شکل بگیرد، حس تعلق و مسئولیت‌پذیری فرهنگی نیز در آنها نهادینه می‌شود.

این مسئول درباره بازدید از آسیاب مهدی‌آباد نیز گفت: این آسیاب، یکی از یادگار‌های ارزشمند دوره‌های گذشته است که نقش مهمی در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه داشته است. مشاهده نزدیک این اثر، برای دانش‌آموزان تجربه‌ای ملموس از تاریخ بود. آنان دیدند که چگونه پیشینیان با دانش بومی و ابزار‌های ابتدایی، زندگی خود را سامان می‌دادند. چنین تجربه‌هایی بهتر از هر کتاب درسی، تاریخ را برای نسل جوان زنده می‌کند.

وی اضافه کرد: در کنار آسیاب مهدی‌آباد، بازدید از دیگر بنا‌های تاریخی شهرستان نیز برای دانش‌آموزان برنامه‌ریزی شد تا آنها بتوانند از نزدیک با تنوع فرهنگی و معماری مناطق مختلف نظرآباد آشنا شوند. هدف ما این است که دانش ‎آموزان و نسل جوان به درک عمیق‌تری از میراث فرهنگی برسند؛ اینکه این آثار فقط دیوار و آجر نیستند بلکه بخشی از هویت جمعی و فرهنگی ما هستند.

وی با اشاره به اهمیت گسترش فعالیت‌های فرهنگی گفت: برگزاری روز فرهنگی و بازدید‌های آموزشی می‌تواند به‌عنوان الگویی در دیگر شهرستان‌ها مورد توجه قرار گیرد. ما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که آشنایی با میراث فرهنگی، جزئی از فرآیند آموزش رسمی و غیررسمی در مدارس باشد. این کار تنها با همکاری دستگاه‌های اجرایی، آموزش و پرورش و نهاد‌های فرهنگی میسر است.

بلالی خاطرنشان کرد: آشنایی نسل جوان با آثار تاریخی نه یک کار تفننی، بلکه ضرورتی فرهنگی و اجتماعی است. اگر دانش‌آموزان ما بدانند که این سرزمین چه گنجینه‌هایی در دل خود دارد، با عشق و افتخار بیشتری از آن پاسداری خواهند کرد.