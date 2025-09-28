پخش زنده
آمار طلاق از ابتدای امسال در اردستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۵ درصد کمتر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار اردستان در نشست کارگروه جوانی جمعیت اردستان با اشاره به رشد ۲۲ درصدی ازدواج در این شهرستان گفت: با وجود رشد ازدواج و کاهش آمار طلاق، اما میزان موالید در این شهرستان ۱۲ درصد کاهش داشته است.
محسن حیدری با اشاره به ثبت نام ۱۲۰ خانواده ۳ فرزندی و ۴۰ خانواده ۴ فرزندی برای دریافت زمین رایگان افزود: در این زمینه تاکنون ۵۹ قطعه زمین به خانوادههای ۳ فرزندی و ۲۶ قطعه به خانوادههای ۴ فرزندی واگذار شده است و فرایند قرعه کشی جدید تا پایان مهر اجرا میشود.
وی گفت: همچنین در بحث جوانی جمعیت ۲۷ قطعه زمین در ۷ روستای شهرستان واگذار شده است.