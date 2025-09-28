در پویش «دریادلان خونبخش»، امیر فرماندهی و جمعی از کارکنان مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم رشت، خون خود را برای کمک به درمان بیماران اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امیر دریاداردوم منصور لشنی فرمانده آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) نداجا در جریان اجرای این پویش، گفت: مردم با اهدای خون خود می‌توانند جان بیماران را نجات دهند و وظیفه ما مسلمانان کمک به همنوعان در مواقع نیازمندی است.

وی افزود: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در راه استقلال و آزادی و همچنین پاسداری از دین مبین اسلام، از جان و مال خود می‌گذرند و این ایثارگری‌ها تا ظهور حضرت ولی عصر (عج) ادامه خواهد یافت.