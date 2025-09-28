به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر سپیدار کیش، اپیدمیولوژیست و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: نتایج یک مطالعه مروری ساختارمند و فراتحلیل که طی سه سال توسط تیمی هفت‌نفره انجام شده و در مجله معتبر Systematic Reviews (انتشارات BMC) منتشر شده است، نشان می‌دهد که مصرف قلیان خطری جدی‌تر از سیگار برای سلامت عمومی محسوب می‌شود و می‌تواند احتمال سکته مغزی را تا ۲۰۰ درصد افزایش دهد.

وی با اشاره به بررسی بیش از ۲۰ هزار مقاله علمی و انتخاب نهایی ۱۹۱ مقاله از ۲۴ کشور جهان، گفت: قلیان همچنان یکی از مهم‌ترین تهدیدهای سلامت عمومی است و آثار مخرب آن معادل و حتی فراتر از سیگار ارزیابی شده است.

دکتر سپیدار کیش افزود: مصرف قلیان ریسک ابتلا به سرطان مری را تا سه برابر، سرطان معده و مثانه را تا ۶۰ درصد و بیماری‌های قلبی ـ عروقی از جمله بیماری کرونر قلبی را تا ۶۰ درصد افزایش می‌دهد. همچنین، احتمال سکته مغزی در مصرف‌کنندگان قلیان تا ۲۰۰ درصد بیشتر از افراد غیرمصرف‌کننده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به وجود مونوکسیدکربن بیش از ۳۰ برابر سیگار در دود قلیان، هشدار داد: این ماده سمی می‌تواند موجب افزایش فشار خون، دیابت، سندرم متابولیک و آسیب‌های جدی به دهان و دندان شود.

وی در پایان تأکید کرد: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که قلیان یکی از مهم‌ترین معضلات نظام سلامت است و لازم است تحقیقات گسترده‌تری در کشور انجام شود تا سیاست‌های مؤثر و پیشگیرانه برای کاهش این تهدید تدوین گردد.