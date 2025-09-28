به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید ممبینی گفت: با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۰۰ راس دام سنگین شامل گاو و گوساله به صورت رایگان زیر پوشش تست سل توسط گروه‌های دامپزشکی هفتکل قرار گرفتند.

وی افزود: بیماری سل از مهمترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است که می‌تواند از طریق مصرف فرآورده‌های لبنی غیر پاستوریزه و آلوده مصرف کنندگان را درگیر نماید و یکی از راهکار‌های مبارزه با سل گاوی شناسایی از طریق انجام تست، حذف و کشتار دام است.

ممبینی ادامه داد: شناسایی و مبارزه با بیماری‌های مشترک بین انسان و دام از مهم‌ترین اهداف دامپزشکی در راستای پیشگیری از بروز بیماری‌های مشترک در بین جامعه انسانی است.

رئیس اداره دامپزشکی هفتکل در پایان از دامداران درخواست کرد: با ایمن سازی به موقع دام‌ها، همچنین با انجام تست غربالگری، شناسایی و حذف دام‌های مبتلا، ضدعفونی کردن مرتب جایگاه دام و کنترل جوندگان در محیط دامداری از بروز این بیماری جلوگیری کنند.