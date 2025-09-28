رشد ۲.۵ درصدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس امروز با افزایش بیش از ۶۱ هزار واحدی به کانال ۲.۶۳۹.۳۷۳ رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۱۴ هزار و ۵۱۱ واحد روی عدد ۷۹۴ هزار و ۵۹۶ واحدی قرار گرفت.
ارزش معاملات بورس در پایان روز به ۱۴ هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان رسید.
بیش از ۹۰ درصد نمادهای بازار در محدوده مثبت قرار گرفتند و بیشترین ورود پول افراد حقیقی به صندوقهای سهامی بود.
صندوقهای در آمد ثابت نیز بیشترین خروج پول با رقم بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان را ثبت کردند.
در مجموع بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان پول افراد حقیقی وارد سهام و صندوقهای سهامی شد.
روز گذشته نیز شاخص کل افزایش بیش از ۵۰ هزار واحدی داشت.
این در حالیست که سکه و صندوقهای طلای بورسی امروز بازدهی منفی داشتند