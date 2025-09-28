پخش زنده
فرمانده سپاه امام صادق استان بوشهر گفت: بازاریان و اصناف با همکاری بیوقفه در تأمین نیازهای جبههها، جمعآوری کمکهای مالی و کالایی و ایجاد انگیزههای روحی برای خانوادههای شهدا و رزمندگان، از ستونهای اصلی مقاومت مردمی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار خرمدل در آیین تجلیل از اصناف فعال در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه اظهار داشت: اصناف این دیار نقش بسیار مؤثری در پشتیبانی از رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس و همچنین در جنگ ۱۲ روزه ایفا کردهاند.
وی گفت: دوران دفاع مقدس و جنگهای ۱۲ روزه، نشان داد که وحدت و همبستگی جامعه و بهویژه فعالان صنفی میتواند نقش مهمی در پیروزیهای نظامی و حفظ امنیت کشور داشته باشد.
خرمدل اضافه کرد: همچنان با روحیه ایثار و همدلی در مسیر توسعه و آبادانی شهرستان و کشور نقشآفرینی کنید و یاد و خاطره شهدا را گرامی بدارید.