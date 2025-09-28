به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرهنگ احمد بدیع ثابت گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان تفتان با اشراف اطلاعاتی از جابه جایی مقادیری مواد افیونی در یکی از محور‌های مواصلاتی سطح استان مطلع و بلافاصله اقدامات خود را آغاز کردند.

وی افزود: در این رابطه ماموران پلیس با حضور در محور موردنظر و انجام تحقیقات و بررسی‌های دقیق و گسترده میدانی در نهایت خودرو حامل مواد مخدر را شناسایی و آن را در عملیاتی کاملا هماهنگ متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تفتان در ادامه بیان کرد: در این عملیات، ۳۹ کیلو گرم مواد مخدر تریاک کشف و یک متهم نیز دستگیر که برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.