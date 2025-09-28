پخش زنده
پخش زنده فینال والیبال ایتالیا و بلغارستان در برنامه «روی تور» از شبکه ورزش و فصل ششم برنامه تلویزیونی «اعجوبهها» از شبکه سه سیما روانه پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش امروز یکشنبه ۶ مهر در آخرین روز و در فینال برگزاری این مسابقات دیدار تیم ملی والیبال ایتالیا و بلغارستان را از ساعت ۱۴ به صورت مستقیم پخش میکند.
برنامه زنده «روی تور» امروز یکشنبه ۶ مهر از ساعت ۱۴، دیدار پایانی دو تیم ایتالیا مدعی عنوان قهرمانی و بلغارستان به عنوان جوانترین تیم این دوره از بازیها را با گزارشگری طه عالی و به صورت زنده پخش خواهد کرد.
رقابتهای قهرمانی والیبال مردان جهان ۲۰۲۵ در فیلیپین امروز با برگزاری دیدار فینال بین ایتالیا و بلغارستان به ایستگاه پایانی خود میرسد.
مسابقات قهرمانی والیبال مردان جهان ۲۰۲۵ که از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر در فیلیپین آغاز شده، امروز با برگزاری دیدار فینال و پایانی، قهرمان جدید خود را خواهد شناخت.
در این دوره ۳۲ تیم از سراسر جهان در قالب هشت گروه چهار تیمی وارد رقابت شدند و پس از گذر از مرحله گروهی و مراحل حذفی (یک هشتم و یک چهارم نهایی)، سرانجام با حضور چهار تیم به ایستگاه پایانی رسید تا قهرمانان و نفرات برتر مشخص شوند.
فصل ششم برنامه تلویزیونی «اعجوبهها»
فصل ششم برنامه تلویزیونی «اعجوبهها» با رویکرد استعدادیابی و نمایش توانمندیهای کودکان و نوجوانان، از شبکه سه سیما پخش میشود.
این مجموعه در قالب ۱۰۰ قسمت ۳۰ دقیقهای به تهیهکنندگی مصطفی صادقمحمدی و با محوریت ایجاد فضایی شاد و آموزنده برای کودکان و خانوادهها تولید شده است.
در این فصل، اجرای برنامه بر عهده محمد اقدمنژاد قرار دارد، پیش از این، مجریانی، چون مهران غفوریان، نادر سلیمانی و حامد سلطانی اجرای فصلهای گذشته را بر عهده داشتهاند.
در سری ششم، طراحی صحنه با استفاده از عناصر بصری متنوع، رنگ و نور بیشتر و المانهای کودکانه صورت گرفته است تا فضایی جذابتر و متناسبتر با مخاطبان خردسال ایجاد شود.
همچنین بازیها و آزمونها بهگونهای تخصصیتر طراحی شدهاند تا استعدادهای کودکان در زمینههای گوناگون به شکل دقیقتری نمایان شود.
از جمله بخشهای پیشبینیشده در این فصل میتوان به بازیهای نمایشی و کلامی، مسابقات حرکتی، بازیهای آبی، استخر، و مسابقه تزئین کیک اشاره کرد.
علاوه بر این، فضایی مشابه آشپزخانه در دکور برنامه گنجانده شده است که هدف آن فراهم کردن بستری برای بروز آزادانه خلاقیتهای کودکان است.
ویژگی مشترک همه این بخشها عدم وجود معیار «برنده و بازنده» است؛ چرا که برنامه بیش از هر چیز بر نمایش استعداد و ایجاد تجربهای شاد برای کودکان و والدین آنان تمرکز دارد.
«اعجوبهها» در پنج فصل گذشته با استقبال گسترده مخاطبان روبهرو بوده و توانسته است جایگاه ویژهای در میان برنامههای کودک و نوجوان سیما به دست آورد.
نظرسنجیها و بازخوردهای مخاطبان نشان میدهد که طراحی خلاقانه، فضای شاد و توجه به بروز استعدادهای کودکان، از جمله مهمترین دلایل رضایت خانوادهها از این برنامه بوده است.
بسیاری از والدین نیز «اعجوبهها» را فرصتی ارزشمند برای رشد اعتمادبهنفس فرزندان خود دانسته و بر نقش مثبت آن در ایجاد لحظات سرگرمکننده و آموزنده در کنار خانواده تأکید کردهاند.
تولید برنامههای تلویزیونی ویژه کودکان به دلیل ویژگیهای خاص این گروه سنی، از پیچیدگیهای زیادی برخوردار است.
طراحی محتوای متناسب با روحیات و نیازهای کودکان، ایجاد فضایی شاد و در عین حال آموزنده، توجه به امنیت روانی و جسمی خردسالان در صحنه و هماهنگی با والدین از جمله چالشهای اصلی این حوزه به شمار میرود.
همچنین مدیریت انرژی و توجه کودکان در حین ضبط، نیازمند برنامهریزی دقیق و استفاده از عوامل حرفهای است.
با وجود این دشواریها، تولید برنامههای کودک از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که رسانه ملی از طریق این آثار میتواند نقش مؤثری در پرورش خلاقیت، تقویت اعتمادبهنفس و ارتقای مهارتهای اجتماعی کودکان ایفا کند.
برنامههایی مانند «اعجوبهها» علاوه بر سرگرمی، فرصتی برای شناسایی استعدادهای نسل آینده و ایجاد لحظاتی ارزشمند برای خانوادهها فراهم میکنند و از همین رو جایگاه آنها در جدول پخش تلویزیون بسیار حائز اهمیت است.
فصل ششم «اعجوبهها» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه سه سیما پخش میشود.